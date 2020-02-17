МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Торги акциями компании "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся завтра, 18 февраля, сообщила пресс-служба торговой площадки.

В четверг "Эн+ Груп" заявила, что подала заявку на листинг своих обыкновенных акций на Московской бирже.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 17 февраля 2020 года приняты следующие решения: определить 18 февраля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения… ценных бумаг. Тип ценных бумаг — акции обыкновенные. Номинальная стоимость — 0,00007 доллара США. Количество ценных бумаг в выпуске — 638 848 896 штук", — говорится в сообщении.

Также, как отмечается на сайте торговой площадки, ГДР компании будут исключены с нее с 20 апреля, то есть по истечении двух месяцев с момента начала торгов акциями "Эн+ Груп" на Мосбирже.

"Эн+ Груп" — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").