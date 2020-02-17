МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по-прежнему не демонстрируют единой динамики в понедельник вечером, колеблясь вокруг нулевых отметок отклонений относительно предыдущего закрытия на фоне сохранения неопределенности влияния коронавируса на темпы роста мировой экономики и, соответственно, спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,03%, до 57,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — растёт на 0,08%, до 52,36 доллара за баррель.

В центре внимания инвестором по-прежнему находится ситуация с распространением коронавируса. С одной стороны, число зараженных и погибших продолжает расти. По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.

С другой стороны, трейдеры оценивают влияние, которое окажет коронавирус на мировую экономику и экономику Китая с учетом превентивных мер, принятых китайским центробанком для стабилизации экономики. Так, трейдеры обратили внимание на заявление замглавы регулятора Фаня Ифэя о том, что ЦБ окажет поддержку компаниям для возобновления производства, если оно пострадало из-за коронавируса.

Кроме того, ранее агентство Блумберг со ссылкой на делегата техкомитета сообщало, что по итогам трехдневного внепланового заседания в Вене эксперты ОПЕК+ рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.

"Паника вокруг вируса отошла на второй план, и инвесторы с оптимизмом восприняли меры стимулирования со стороны центрального банка Китая… настроение также поддержано ожиданиями решения ОПЕК+ о поставках нефти", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чьё мнение приводит агентство Рейтер.