МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.32 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 0,92% — до 7,24 доллара, "Лукойла" — на 1,06%, до 100,42 доллара, "Новатэка" — на 0,46%, до 172,4 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 1,01% — до 7,23 доллара, "Газпром нефти" — на 0,9%, до 35,73 доллара.

Стоимость расписок ВТБ опускается на 1,59% — до 1,49 доллара, Сбербанка — на 1,15%, до 15,66 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 0,69% — до 25,48 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижается на 0,48% — до 34,3 доллара, "Северстали" — на 0,72%, до 14,41 доллара, НЛМК — на 0,45%, до 22,02 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшается на 1,82% — до 12,84 доллара, "Ленты" — увеличивается на 1,17%, до 3,04 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 0,5% — до 5,92 доллара.