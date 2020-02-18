МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Снижение цен на нефть ускорилось во вторник днем, достигая уже 1,5% по основным маркам, из-за сохраняющихся опасений негативного влияния коронавируса на экономику Китая и мира в целом, а соответственно, на спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.36 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 1,68%, до 56,7 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,47%, до 51,55 доллара за баррель.

В центре внимания мировых инвесторов остается ситуация с распространением коронавируса в Китае и за его пределами. Трейдеры опасаются, что экономика одного из крупнейших мировых потребителей нефти окажется под давлением из-за сложившейся ситуации. Некоторые экономисты уже понизили свои прогнозы роста ВВП Китая в текущем году на фоне неопределенности относительно того, когда в стране нормализуется обстановка.

"Оптимизм относительно того, что в следующем квартале в Китае нормализуется ситуация с туризмом и торговлей, был, вероятно, ошибочным. Весь мир сохраняет осторожность из-за опасений, связанных с распространением вируса, и это не означает ничего хорошего для перспектив спроса на нефть", — считает старший рыночный аналитик OANDA в Нью-Йорке Эдвард Мойя (Edward Moya), чьи слова приводит агентство Рейтер.