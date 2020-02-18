МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь) 22,9 млрд долл 25,5 млрд долл
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (январь) -6,3% -6,9%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (январь) -0,155 трлн йен -1.695 трлн йен
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2019) 0,5% 0,5%
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,3% 1,6%
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0% -0,4%
12:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь) 0,1% -0,4%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (январь) 1,42 млн долл 1,45 млн долл
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь) -3,7% -0,1%
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь) 16,9% -30,7%
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (январь) 1,608 млн долл 1,425 млн долл
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,2% 0,1%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,7% 1,8%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,4%

 

 
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0% 0,2%
19:45 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — День инвестора и аналитика (стратегический план 2020-2022)

 

 

 

 