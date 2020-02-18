События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 февраля
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь)
|22,9 млрд долл
|25,5 млрд долл
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (январь)
|-6,3%
|-6,9%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (январь)
|-0,155 трлн йен
|-1.695 трлн йен
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2019)
|0,5%
|0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,3%
|1,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0%
|-0,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь)
|0,1%
|-0,4%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (январь)
|1,42 млн долл
|1,45 млн долл
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь)
|-3,7%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
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|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь)
|16,9%
|-30,7%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (январь)
|1,608 млн долл
|1,425 млн долл
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,7%
|1,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,4%
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|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0%
|0,2%
|19:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Энел Россия — День инвестора и аналитика (стратегический план 2020-2022)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200218/830958545.html