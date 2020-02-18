МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться более чем на 1% во вторник вечером на опасениях вокруг возможного снижения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.16 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 1,32%, до 56,91 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,26%, до 51,66 доллара за баррель.

Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с распространением коронавируса, который оказывает давление на темпы развитие мировой экономики, в частности, Китая — одного из крупнейших потребителей сырья.

Трейдеры теперь гадают, примет ли ОПЕК+ меры для поддержки нефтяных цен.

"Неприятие риска вернулось на рынки. ОПЕК+ пока не дала ни одного сигнала готовности реагировать сокращением добычи нефти на спад спроса", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Тем не менее, по данным агентства Блумберг, эксперты ОПЕК+ на внеплановом заседании ранее в феврале рекомендовали странам объединения дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.