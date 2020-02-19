МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рост стоимости палладия в среду утром ускорился до 7%, котировки металла превысили 2,8 тысячи долларов на опасениях по дефициту металла на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.16 мск стоимость тройской унции палладия росла на 7,7%, до 2839 долларов. В то же время мартовский фьючерс на палладий дорожал на 8,12%, до 2747 долларов за унцию.

По мнению экспертов, дефицит палладия на мировом рынке в 2020 году, вероятнее всего, усилится ввиду увеличения спроса в автопроме на фоне ужесточения требований по выбросам в Европе и Китае.

Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к "экологичности" транспорта, спрос на металл продолжает расти. Палладий также пользуется спросом как более надежный актив на фоне рисков вокруг коронавируса.

В начале года стоимость металла поднялась до рекордных 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию, после чего несколько скорректировалась. Год назад цена на палладий составляла около 1,5 тысячи долларов, два года назад — приблизительно 1 тысячу долларов за унцию.