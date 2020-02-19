МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в среду днем на фоне ослаблении опасений за спрос на сырье в свете новостей по распространению коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.0 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,21%, до 58,45 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,28%, до 52,97 доллара за баррель.

Опасения инвесторов вокруг возможности падения спроса на сырье из-за коронавируса немного ослабли после того, как в Китае число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.

Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывает ограничение предложения на рынке нефти за счет санкций США в отношении швейцарской Rosneft Trading SA — структуры "Роснефти". США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading.

Рынки продолжают следить также за ситуацией в Ливии, где добыча упала уже почти в 10 раз — до 123,5 тысячи баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона баррелей в день. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.