МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером повышается к доллару и к евро ещё более высокими темпами, чем днём, на фоне позитивной динамики мировых рынков, в том числе нефти, и высокого спроса на рублевый долг.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.22 мск снижается на 25 копеек, до 63,56 рубля, курс евро — на 21 копейку, до уровня 68,59 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль укрепляется в среду на фоне вернувшегося спроса на рисковые активы на мировых рынках.

Об этом сигнализируют растущие вечером основные американские фондовые индексы – на 0,3-0,8%. Инвесторы отыгрывают новости из Китая, где число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.

Рынок нефти на этом фоне также прибавляет вечером — на 1,9% до 58,86 доллара за баррель сорта Brent. Кроме надежд на отступление китайского коронавируса поддержка нефтяным котировкам приходит от новостей о санкциях США в отношении швейцарской Rosneft Trading SA — структуры "Роснефти". США дали 90 дней своим "союзникам", в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Это может временно уменьшить предложение нефти на мировом рынке.

Поддержка рублю пришла и от удачных аукционов Минфина России, который в среду разместил ОФЗ трех серий на 51 миллиард рублей по номиналу при совокупном спросе в 160,7 миллиарда.

Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, получив поддержку как со стороны рынка энергоносителей, так и со стороны валют развивающихся экономик, большинство из которых демонстрировало рост, добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В итоге доллар и евро вечером снижаются на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти поднялась в район уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Доллар отступил в нижнюю половину диапазона 63,2 – 64,4 рубля. До конца недели доллар может предпринять попытку отступления к нижней границе данного коридора. Поддержку рублю окажут стабилизация рынка нефти в диапазоне 58–60 долларов за баррель, рост аппетита к риску на фоне снижения темпов роста числа заболевших коронавирусом. Из внутренних факторов, способствующих спросу на рублевую ликвидность, отметим подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля", — отмечает Зварич.

В четверг доллар продолжит движение в диапазоне 63-63,8 рубля – у российской валюты сейчас все еще нет никаких оснований для потери стабильности, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Также мы видим, что ко второй половине недели нефтяным котировкам удается восстановиться к уровням выше 58 долларов. На фоне роста нефти курс на время может вернуться в диапазон 61-63 рубля за доллар", — добавил он.

Но при этом настрой внешних рынков всё ещё остаётся осторожным – участникам необходимо время для наблюдения за развитием ситуации с вирусом и ее влиянием на международную торговлю, рассуждает Олег Кочетков из МТС-банка. Это создает предпосылки для продолжения консолидации курса в прежнем диапазоне: 63,5-64,2 рубля за доллару и 68,5-69,5 рубля за евро, оценил он.