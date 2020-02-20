МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем на фоне ослабления опасений вокруг спроса на сырье после новостей о мерах по стабилизации экономики Китая — второго крупнейшего потребителя нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.49 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07% — до 59,16 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,43%, до 53,72 доллара за баррель.

Оптимизм на нефтяном рынке поддерживается сообщением о том, что Китай снова принял меры для стабилизации экономики страны, пораженной коронавирусом. Так, в четверг Народный банк Китая снизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 4,05% с 4,15%, пятилетнюю ставку LPR — до 4,75% с 4,8%.

Трейдеры также оценивают действия США в отношении швейцарской Rosneft Trading SA — структуры "Роснефти", которую Штаты внесли в список венесуэльских санкций. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочек" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

"Рынок нашел поддержку в растущем оптимизме относительно скорого роста экономической активности в Китае и перспективе роста экспортных ограничений вокруг ситуации с Венесуэлой", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JBC Energy.

Немного сдерживает рост котировок статистика Американского института нефти (API). В ночь на четверг API сообщил, что за неделю по 14 февраля запасы нефти в США выросли на 4,2 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует вечером в четверг минэнерго США. Аналитики ожидают роста запасов только на 2,5 миллиона баррелей.