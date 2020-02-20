МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг вечером на фоне ослабления опасений вокруг спроса на сырье после новостей о мерах по стабилизации экономики Китая — второго крупнейшего потребителя нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.31 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% — до 59,66 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,4%, до 54,24 доллара за баррель.

Котировки поддерживает сообщение о том, что Китай снова принял меры для стабилизации экономики страны, пораженной коронавирусом. Так, в четверг Народный банк Китая снизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 4,05% с 4,15%, пятилетнюю ставку LPR — до 4,75% с 4,8%.

Трейдеры также оценивают статданные по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 февраля, увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 442,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали более сильного роста, на 2,5 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы оценивают действия США в отношении швейцарской Rosneft Trading SA — структуры "Роснефти", которую Штаты внесли в список венесуэльских санкций. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочек" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Помимо этого, цены на нефть поддерживает вероятность возникновения перебоя с поставками нефти из Ливии из-за блокады нефтяных портов. Добыча в стране в результате упала почти в 10 раз — примерно до 124 тысяч баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона баррелей.