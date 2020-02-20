МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций изменился разнонаправленно по индексам в пределах 0,4% на фоне роста курса доллара более чем на 50 копеек, до 64,15 рубля.

Негативная динамика мировых фондовых рынков вечером поддерживала давление на стоимость российских акций, хотя растущий рынок нефти отчасти компенсировал его.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,34%, до 3125,10 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,41%, до 1535,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в четверг не показывал единой динамики на фоне неоднозначных внешних сигналов. Так, западные биржевые индексы к вечеру теряли 0,4-0,7%.

При этом рынок нефти торговался в плюсе на 1%, до 59,70 доллара за баррель сорта Brent. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 февраля, увеличились на 414 тысяч баррелей, до 442,9 миллиона баррелей при ожиданиях более сильного роста показателя — на 2,5 миллиона баррелей.

Определенное давление на стоимость российских активов оказал рост геополитических рисков на фоне событий в Сирии.

В частности, минобороны Турции заявило, что двое турецких военных погибли и пятеро ранены при воздушной атаке в сирийском Идлибе. Агентство Блумберг со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что Турция запросила у США две ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха. Однако минобороны Турции позже опровергло эту информацию.

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.

В лидерах снижения в России сегодня оказались акции "Мосэнерго" (-3,1%), "Россетей" (-2%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Новатэка" (-1%). Выросли в цене акции "Алросы" (+2,1%), "Газпрома" (+1,2%), "Полюса" (+1,1%), "Яндекса" (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались ниже верхних границ краткосрочных "боковиков" — 3135 и 1560 пунктов, к которым стремились в течение дня, оценила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Следовательно, краткосрочная картина на рынке по-прежнему нейтральна. В среднесрочном периоде можно говорить о преобладании восходящего тренда, пока индикаторы не уйдут ниже 3000 и 1500 пунктов, соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3110-3150 пунктов", — оценила она.

Завтра характер торгов на российском рынке может носить более осторожный характер с учетом приближения длинных выходных в России, полагает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу будет колебаться в пределах диапазона 3100-3150 пунктов", — оценил он.