МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Акции "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) подскочили на 21,5%, обновив максимум с мая 2018 года на новостях по дивидендам и позитивной отчетности по МСФО за 2019 год, следует из данных Московской биржи.

К 10.19 мск акции ЧТПЗ росли на 14,15% — до 234 рублей (уже подскакивали на 21,5%, до 249 рублей – максимума с 8 мая 2018 года). При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,58%.

Ранее в пятницу группа ЧТПЗ сообщила, что в 2020-2021 годах намерена выплачивать дивиденды на сумму не менее 7,5 миллиарда рублей в год.

Согласно сообщению группы, ее чистая прибыль в 2019 году выросла на 28,9% и составила 9,955 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 12,8% — до 31,828 миллиарда рублей, выручка – на 7,5%, до 192,278 миллиарда рублей.

ЧТПЗ, один из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования. Основными акционерами являются глава совета директоров Андрей Комаров (77,26% акций) и Павел Федоров (10,67%).