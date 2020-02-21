МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Снижение нефтяных цен в мире в пятницу днем ускорилось по сравнению с утренней динамикой, достигнув 1,5% по марке Brent, в то время как трейдеры продолжают опасаться за спрос на сырьё из-за новостей о распространении коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.30 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 1,57%, до 58,38 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,39%, до 53,13 доллара за баррель. Утром нефть дешевела вдвое меньшими темпами.

Статистика распространения коронавируса продолжает влиять на мировые рынки. За последние сутки было зафиксировано 889 новых подтвержденных случаев заражений в Китае, вдвое больше, чем ранее, и общее это число превысило 75,4 тысячи, из которых 2 236 человек скончались.

За пределами страны в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения. Особое внимание уделяется Южной Корее, где число зараженных достигло, по последним данным СМИ, более 200, и Японии, где к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 — это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Вспышка заболевания и связанные с коронавирусом карантинные меры представляют риски для ряда отраслей глобальной экономики. В свою очередь, это может оказать давление на темпы роста экономики Китая и отразиться на спросе на нефть.

"Думаю, что причин для осторожности сейчас много, поскольку влияние коронавируса на спрос пока не ясно. Если будут признаки того, что влияние будет умеренным, то это может повлиять на решение России по поводу дальнейшего сокращения добычи на заседаниях ОПЕК+ 5-6 марта", — цитирует агентство Рейтер мнение нефтяного аналитика Stratfor Грега Придди (Greg Priddy).