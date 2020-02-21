МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером повышается к доллару и снижается к евро на фоне роста европейской валюты на форексе в район 1,085 доллара.

Негативная динамика мировых фондовых индексов и рынка нефти отчасти компенсируется наступлением пика налогового периода февраля и соответственно — ростом спроса на рублевую ликвидность — сразу после длинных выходных в РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.27 мск снижался на 13 копеек, до 64,07 рубля, курс евро рос на 35 копеек, до уровня 69,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ МЕНЯЕТСЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Рубль вечером повышается к доллару и снижается к евро вечером на фоне роста европейской валюты на форексе в район 1,085 доллара. Она получает поддержку от данных о неожиданном повышении индекса деловой активности в Европе.

Исследовательская организация Markit Economics оценила, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в феврале поднялся до 51,6 пункта с январских 51,3 пункта при ожиданиях снижения до 51 пункта. Значение февральского показателя оказалось максимальным за полгода. Превышение индексом PMI 50 пунктов сигнализирует о росте экономической активности, колебания ниже 50 – о ее спаде.

Американские биржевые индексы вечером теряли 0,9-2%. Обеспокоенность инвесторов вызвало распространение коронавируса за пределами Китая.

При этом рынок нефти также вечером минусовал — на 1,5%, до 58,41 доллара за баррель сорта Brent. Игроки перед выходными на фоне вирусных рисков корректировали цены вниз после обновления накануне максимума с 29 января (поднимался в четверг до 60 долларов).

В то же время, сразу после длинных выходных наступит пик налогового периода, в ходе которого в бюджет должно поступить порядка одного триллиона рублей. Продажи экспортерами выручки для аккумулирования рублевой ликвидности поддерживали курс рубля вечером.

В итоге доллар вечером снижался к рублю на 0,2%, евро повышался на 0,5%. Рублевая цена нефти колебалась в районе уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта на следующей неделе лишается локальной поддержки со стороны налогового периода, кроме того, давление на рублевый курс могут оказать как "вирусный" risk off, так и наблюдаемая эскалация геополитической напряженности в Сирии, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"С другой стороны, сохраняющийся повышенный спрос на рублевый долг, по нашему мнению, продолжит оказывать поддержку нацвалюте РФ. Ожидаем, что во вторник курс сложится в пределах 63,8-64,8 рубля за доллар", — оценил он.

К вечеру доллар опустился ниже отметки 64,5 рубля, она оказалась довольно сильным уровнем сопротивления, говорит Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Для рубля позитивно завершить неделю ниже указанной отметки. Уверенное пробитие вверх курсом отметки 64,5 рубля за доллар означает его переход в новый среднесрочный торговый диапазон. Пока об этом говорить рано, курс доллара между 64,5 рубля и 65 рублей в краткосрочной перспективе смотрится излишне высоким", — оценил он.