МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снова снижаются, сменив попытку утренней коррекции после падания накануне более чем на 5% на опасениях за спрос на сырье из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,39%, до 55,56 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41%, до 51,23 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространение коронавируса и его влияние на спрос на сырье. В Китае число зараженных достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся — 2 663, число новых случаев заражения за последние сутки превысило 500. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229. На ближнем Востоке зарегистрированы случаи заболевания в Иране, Ираке, Кувейте, ОАЭ.

Коронавирус представляет риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, транспорта и туризма. Трейдеры считают, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе. Китай — крупнейший импортер нефти в мире и второй по величине её потребитель.

Аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что "нельзя ожидать, что вирус Covid-19 и связанные с ним риски для спроса исчезнут из новостей в ближайшее время".