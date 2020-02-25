МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в пределах 1,5% во вторник вечером из-за опасений вокруг дальнейшего распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.12 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1,47%, до 54,95 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,5%, до 50,66 доллара за баррель.

Коронавирус представляет риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, транспорта и туризма. Трейдеры считают, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе. Китай — крупнейший импортер нефти в мире и второй по величине её потребитель.

Трейдеры сомневаются, что ОПЕК+ примет меры для стабилизации нефтяного рынка. "Возникают сомнения относительно готовности ОПЕК+ расширять и углублять сокращения", — отметил аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), чье мнение приводит агентство Рейтер,

В начале февраля, по данным СМИ, эксперты техкометета ОПЕК+ рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала. Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 5-6 марта.