МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.36 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 0,63%, до 6,79 доллара, "Лукойла" — дорожают на 0,5%, до 94,77 доллара, "Новатэка" — дешевеют на 1,53%, до 157,55 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 0,13%, до 6,8 доллара, "Газпром нефти" — растут на 0,22%, до 33,52 доллара.

Цена расписок ВТБ поднималась на 0,8%, до 1,44 доллара, Сбербанка — на 0,32%, до 15,05 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,35% — до 23,82 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличивалась на 1,19%, до 33,11 доллара, "Северстали" — на 0,22%, до 13,55 доллара, НЛМК — снижалась на 0,24% до 21,05 доллара.

GDR "Магнита" снижались в цене на 1,39%, до 12,05 доллара, "Ленты" — росли на 0,09%, до 2,8 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 2,07%, до 5,33 доллара.