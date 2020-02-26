МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются более чем на 1%, продавцы тем самым сломили попытку утренней коррекции — аналитики ожидают более значительного негативного влияния быстро распространяющегося коронавируса на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.55 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 1,57%, до 53,41 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,26%, до 49,27 доллара за баррель.

Цены на нефть снова перешли к активному снижению после некоторой коррекции с утра, вызванной данными об увеличении коммерческих запасы нефти в США за прошлую неделю на 1,3 миллиона, при том что аналитики ждали роста показателя на 2 миллиона.

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса. Китай — крупнейший импортер нефти в мире и второй по величине её потребитель, поэтому распространение вируса оказывает серьезное влияние на спрос на сырье. В настоящее время вирус обнаружен примерно в 30 странах, растет риск глобальной пандемии. В Китае число жертв выросло на 401, до 78 064, в Южной Корее — на 169, до 1 146 человек, в Японии количество подтвержденных случаев заражения составляет 862, из них 691 — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Сложившаяся ситуация обсуждалась в том числе на внеплановом заседании техкомитета ОПЕК+ в начале февраля. По его итогам эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца года, увеличив сокращение этой добычи по крайней мере до конца второго квартала. Но и подобные действия могут оказаться недостаточными, чтобы поддержать цены.

"ОПЕК+ может принять решение о сокращении предложения на следующей неделе, но это может оказать лишь ограниченное влияние на цены на нефть, поскольку ожидается, что опасения из-за спроса будут по-прежнему влиять на сырьевой рынок", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика рынка FXTM Ханя Таня (Han Tan).