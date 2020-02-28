МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы упал к основным иностранным валютам, доллар подскакивал выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск мск пятницы рос на 0,88 рубля – до 66,9 рубля (уже поднимался до 67,11 рубля), курс евро — на 1,04 рубля, до 73,58 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,98% — до 50,19 доллара за баррель.

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