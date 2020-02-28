Рынок акций РФ упал в пятницу на сильнейших распродажах, индексы проседали на 5,4%
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций подвергся в пятницу сильнейшим распродажам, потеряв в начале торгов до 5,4%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск пятницы снижался на 3,87% — до 2802,88 пункта, индекс РТС — на 4,76%, до 1320,23 пункта, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи в начале торгов опускался ниже 2800 пунктов впервые с октября 2019 года — на 5%, до 2769,77 пункта, индекс РТС — опускался на 5,4% — до 1311,63 пункта.
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https://1prime.ru/Financial_market/20200228/830996762.html