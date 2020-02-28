МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Акционеры нефтегазовой Wintershall DEA определились с площадкой для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций компании, ей станет Франкфуртская фондовая биржа, сообщил финансовый директор BASF Ханс-Ульрих Энгель.

"Мы стремимся провести IPO во втором полугодии 2020 года в зависимости от условий рынка. Подготовка идет полным ходом, и во второй половине года мы будем уже готовы к IPO. Затем мы проверим условия на рынке, обсудим между двумя акционерами (BASF и LetterOne — ред.) и примем решение", — сказал он, комментируя вопрос об IPO Wintershall DEA.

"Площадкой для листинга Wintershall DEA будет биржа Франкфурта", — добавил он.

Немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана в 2019 году завершили сделку по слиянию своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию Wintershall DEA. Доля LetterOne в ней составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.