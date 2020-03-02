МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE) после обвала в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.32 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожают на 3,26%, до 6,25 доллара, "Лукойла" — на 3,31%, до 87,94 доллара, "Новатэка" — на 4,47%, до 149,7 доллара. Бумаги "Газпрома" растут в цене на 3,85%, до 6,26 доллара, "Газпром нефти" — на 5,86%, до 30,7 доллара.

Цена расписок ВТБ росла на 4,05%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 1,99%, до 14,35 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,71% — до 22,27 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 4,17%, до 31,32 доллара, "Северстали" — на 3,47%, до 12,51 доллара, НЛМК — на 0,87%, до 19,11 доллара.

GDR "Магнита" повышались в цене на 2,2%, до 11,13 доллара, "Ленты" — на 9,05%, до 2,53 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 12,49%, до 5,11 доллара.