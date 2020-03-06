МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем обрушились после сообщения Рейтера со ссылкой на источники о том, что Россия согласна лишь на продление сделки ОПЕК+ на текущих условиях, но против дополнительных сокращений добычи из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.42 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% — до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали на 4,58%, до 43,8 доллара за баррель. Минутами ранее падение котировок достигало 5,6%.