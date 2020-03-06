МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль падает к доллару и в два раза быстрее к евро на фоне роста европейской валюты на форексе к максимумам с июля 2019 года.

Вечерний обвал рынка нефти более чем на 9% после неудач ОПЕК+ и мировых фондовых рынков создают ощутимое давление на рубль перед длинными выходными.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.31 мск рос на 68 копеек — до 68,30 рубля, курс евро — на 1,29 рубля — до 77,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар и евро обновили максимум с января 2019 года на уровне 68,53 рубля и 77,79 рубля соответственно.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером падает к доллару и в большей степени – к евро на фоне роста европейской валюты на форексе выше уровня 1,13 доллара. Курс доллара остается под давлением на фоне оценки игроками дальнейшей монетарной политики Федрезерва США после неожиданного резкого снижения ставки. Впрочем, сильная статистика по рынку труда США за февраль несколько поддержала курс американской валюты.

Число рабочих мест в США без учета сельского хозяйства в феврале увеличилось на 273 тысячи при ожиданиях роста на 175 тысяч. Уровень безработицы в США в прошлом месяце снизился до 3,5%.

Американские биржевые индексы вечером падают на 1,9-2,8%, продолжая отыгрывать коронавирусные риски замедления мировой экономики.

Рынок нефти вечером обваливался на 9,4%, до 45,29 доллара за баррель сорта Brent на фоне неспособности ОПЕК+ договориться о квотах на добычу нефти. Россия предлагала сохранить после первого квартала текущие уровни, однако ОПЕК хотела нарастить сокращение на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года. Теперь с апреля страны альянса не будут связаны обязательствами по сокращению добычи.

Глава Минфина Антон Силуанов слегка поддержал рубль, заявив, что отсутствие договоренности ОПЕК+ может привести к падению нефтяных цен, но Россия к такому сценарию готова благодаря накопленным резервам.

Тем не менее, доллар и евро вечером растут к рублю на 1,1-1,8%. Рублевая цена нефти упала в район уровня 3,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Новая волна рыночного негатива, а также обвальное снижение нефтяных котировок являются основными драйверами ослабления рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что во вторник курс будет находиться в широком диапазоне 67-69 рублей за доллар. Важным фактором для рубля будет являться динамика нефтяных цен, которые могут снизиться к уровню 45 долларов", — добавил он.

Несмотря на внеплановое снижение процентной ставки ФРС на текущей неделе и готовность смягчать денежно-кредитную политику другими мировыми центробанками, резкое ослабление рубля ставит под сомнение вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "ВЕЛЕС Капитал".

"С начала 2020 года рубль уже снизился почти на 10% к доллару, растеряв весь рост за 2019 год, являвшийся одним из ключевых дезинфляционных факторов. В случае дальнейшего ослабления рубля в сторону 70 за доллар и 80 за евро или сохранения курса на достигнутых уровнях в течение длительного времени ЦБ, по всей видимости, исключит возможность дальнейшего снижения ставки и даже может подготовить почву для ужесточения ДКП", — добавил он.