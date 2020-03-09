ПЕКИН, 9 мар /ПРАЙМ/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул на 3,87% после начала торгов на фоне резкого обвала цен на нефть на международном рынке, свидетельствуют данные торгов.

К 9.25 (4.25 мск) основной индекс Hang Seng снизился на 3,87% и составил 25134,02.

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель. По состоянию на 01.02 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI обвалилась и достигла 30,30 доллара за баррель. В 01.23 стоимость достигает 32,9 доллара. WTI в последний раз опускалась до 30,3 доллара в 2016 и 2003 году.