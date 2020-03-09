ПЕКИН, 9 мар /ПРАЙМ/. Основные индексы фондовых бирж материковой части Китая падают на открытии торгов вслед за падением цен на нефть на международном рынке, свидетельствуют данные торгов.

К 9.32 (4.32 мск) по местному времени основной индекс Шанхайской фондовой биржи SSEComposite снизился на 1,93% — до 2982,76 пункта, индекс Шэньчжэньской фондовой биржи SZSEComponent потерял 2,2% и составил 11582,82 пункта.

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель.

По состоянию на 01.02 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI обвалилась и достигла 30,30 доллара за баррель. В 01.23 стоимость достигала 32,9 доллара. WTI в последний раз опускалась до 30,3 доллара в 2016 и 2003 году.