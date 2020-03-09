МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы обваливаются в понедельник в начале торгов, при этом на открытии спад достигал 9,5%, свидетельствуют данные площадок.

По состоянию на 11.19 мск британский индекс FTSE 100 падает на 8,69%, до 5900 пунктов, французский CAC 40 — на 6,25%, до 4816,66 пункта, немецкий DAX — на 7,41%, до 10686,05 пункта.

В то же время итальянский FTSE MIB теряет "скромные" 2%, достигая 20381,08 пункта.