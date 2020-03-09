МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent сейчас торгуется около 35,88 доллара за баррель (падал до 31,38 доллара, минимума с февраля 2016 года), WTI — 31,8 доллара (опускалась до 27,9 доллара, также минимума с февраля 2016 года).

Согласно рисковому прогнозу ЦБ, опубликованному в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики, в 2020 году мировые цены на нефть опустятся до 25 долларов США за баррель, а в наиболее острой фазе кризиса – до 20 долларов за баррель. При этом в 2021–2022 годах цены на нефть закрепятся на уровне около 30–35 долларов за баррель.

На этом фоне, как ожидает ЦБ в рисковом сценарии, Федеральная резервная система США снизит базовую ставку практически до нуля к концу 2020 года. А ЕЦБ увеличит объемы покупки активов в рамках программы количественного смягчения. В результате российская экономика может столкнуться с ухудшением перспектив экономического роста, существенным ростом премии за страновой риск и увеличением оттока капитала. При этом регулятор подчеркивает, что бюджетное правило будет сглаживать негативное влияние на государственные финансы, экономику и валютный курс.

Инфляция из-за ослабления курса рубля и роста инфляционных и курсовых ожиданий в рисковом сценарии к концу 2020 года вырастет до 6,5–8,0% в 2020 году, однако влияние будет краткосрочным. Однако темпы роста цен в 2020 году будут существенно ниже, чем в эпизоде кризиса 2014–2015 годов, следует из прогноза. К 4% инфляция вернется уже в середине 2021 года.

Ухудшение внешних условий, по рисковому сценарию, с начала 2020 года приведет к тому, что российская экономика в 2020 году покажет отрицательные темпы роста на уровне 1,5-2%. Однако по мере адаптации экономики рост ВВП в 2021 году составит 1-2%, а в 2022 году – 3,5-4,5%.

Курсы доллара и евро к рублю на международном валютном рынке взлетели в понедельник после обвала нефти — доллар превысил 75 рублей, евро — 86 рублей. Сейчас доллар торгуется в районе 75 рублей, евро — 85,3 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем. Официальные курсы, установленные ЦБ РФ на выходные и вторник: евро — 75,8424 рубля, доллар — 67,5175 рубля.