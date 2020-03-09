МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE) в интервале 9-26% на фоне резкого падения нефтяных котировок, а также стоимости акций зарубежных эмитентов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.41 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 22,45%, до 4,47 доллара, "Лукойла" — на 24,38%, до 61,16 доллара, "Новатэка" — на 25,41%, до 103,9 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 18,07%, до 4,49 доллара, "Газпром нефти" — на 20,53%, до 13,51 доллара.

Цена расписок ВТБ опускается на 18,45%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 26,33%, до 9,53 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", теряют в цене 9,43%, опускаясь до 21,38 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижается на 10,57%, до 28,96 доллара, "Северстали" — на 14,39%, до 10,17 доллара, НЛМК — на 13,52%, до 15,1 доллара.

GDR "Магнита" снижаются в цене на 19,85%, до 8,04 доллара, "Ленты" — на 9,18%, до 2,05 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 12,97%, до 3,75 доллара.

Давление на котировки оказало падение цен на нефть более чем на 30%. В пятницу участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу относительно новых договорённостей — изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.