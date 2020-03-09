МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы обваливаются в понедельник в начале торгов: на открытии спад достигал 9% и хотя потом немного замедлился, но все еще превышает 5,5%, свидетельствуют данные площадок.

По состоянию на 12.37 мск британский индекс FTSE 100 падал на 6,27% — до 6066,6 пункта, французский CAC 40 — на 6,5%, до 4813,75 пункта, немецкий DAX — на 5,84%, до 10868,7 пункта. При этом в первые минуты торгов падение достигало 6-9%.

В то же время снижение итальянского индекса FTSE MIB сейчас составляет 9% после снижения на открытии на "скромные" 2%. Индекс достигает 18971,8 пункта.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20%.

"Этот день останется в памяти как черный понедельник. Если вы думали, что хуже, чем в последние две недели, быть не может, подумайте еще раз", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).