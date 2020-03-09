МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США опускаются на 7% в понедельник на фоне обвала цен на нефть и обрушения фондовых котировок в других странах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.34 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 7,23%, до 23994,77 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,86%, до 7987,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7%, до 2764,21 пункта.

Мировые рынки демонстрируют сегодня признаки паники. Так, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе — открыли торги обвалом на 6-9%. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран.

Кроме того, утром в понедельник цены на нефть обваливались на 30%, обновили минимумы за четыре года, после развала соглашения ОПЕК+ и обещания Саудовской Аравии нарастить добычу и снизить нефтяные цены. Сейчас цены на нефть падают в среднем на 20%.

Падение стоимости нефти прежде всего оказывает давление на стоимость бумаг американских нефтяных компаний. Так, акции Chevron и ExxonMobil дешевеют на 14,69%, Conocophillips – на 26,64%.