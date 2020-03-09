МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги на 15 минут из-за обвала индексов более чем на 7%, вскоре после их возобновления спад оставался таким же, однако затем несколько замедлился — до 5,5-6%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.01 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 6,11% — до 24283,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,55%, до 8099,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,96%, до 2795,25 пункта.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20%.

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе — открыли торги обвалом на 6-9%. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран.