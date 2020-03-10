МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Обвал нефтяных котировок в начале недели был спровоцирован паникой и является временным, в то время как коронавирус стал новой реальностью для глобального спроса, заявил РИА Новости глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Биржи Азии умеренно растут после падения на 3-7% в понедельник

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке — доллар стоил дороже 75 рублей, евро — выше 86 рублей.

"Движения котировок обусловлены влиянием паники, и когда она утихнет, участники рынка столкнуться с новой (но возможно временной) реальностью коронавируса, который оказывает давление на глобальный спрос", — считает Хансен.

По его словам, пока ситуация с коронавирусом давит на "черное золото" по всему миру, Brent будет торговаться в диапазоне 30-40 долларов за баррель, вероятно, ближе к нижней границе. Хансен считает, что пострадают все компании-производители, но наибольший удар придется на финансовый сектор Саудовской Аравии.

Пострадает и Россия, которая не сможет оперативно восстановить добычу в необходимых объемах, считает он. Ослабление рубля на 20% с начала года поможет компенсировать часть потерь, но в то же время увеличит стоимость импорта для российских потребителей.

"Однако наибольший стресс в краткосрочной перспективе испытают на себе производители сланцевой нефти из США, поскольку вырастет стоимость финансирования их долга. Это может даже вывести некоторые компании из игры. В то же время мы не ожидаем резкого снижения производства нефти в США, а когда уровень цен восстановится, американский сланец вернется на рынок и возьмет реванш", — прогнозирует экономист.