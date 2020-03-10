МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно активно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE) в рамках коррекции после обвала днем ранее на 7-22%, свидетельствуют данные торгов. Рубль, обновив минимумы за 4 года, стабилизировался: доллар по 72, евро - 82

По состоянию на 11.28 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожают на 4,9%, до 4,75 доллара, "Лукойла" — на 4,68%, до 65,93 доллара, "Новатэка" — на 14,17%, до 127,3 доллара. Бумаги "Газпрома" растут в цене на 3,59%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — на 3,71%, до 23,75 доллара.

Цена расписок ВТБ опускается на 0,53%, до 1,04 доллара, Сбербанка — растет на 2,57%, до 10,88 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", прибавляют в цене 11,65%, до 15,72 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" растет на 0,86%, до 29,14 доллара, "Северстали" — на 2,83%, до 11,25 доллара, НЛМК — на 10,11%, до 16,44 доллара.

GDR "Магнита" растут в цене на 1,7%, до 8,49 доллара, "Ленты" — снижаются на 10,82%, до 1,96 доллара. Расписки АФК "Система" дорожают на 1,31%, до 3,7 доллара.