МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник днем растут на 9-10%, восстанавливаясь после обвала понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,82% — до 37,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 9,28%, до 33,99 доллара за баррель. Минутами ранее цена WTI росла более чем на 10% — до 34,33 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.