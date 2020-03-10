МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Российский рынок акций восстановится после коллапса, вызванного обвалом нефтяных котировок в начале недели, рубль вряд ли преодолеет 90 за доллар, долгосрочный прогноз по "черному золоту" остается неоднозначным, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

В первый день торгов в России, после распада сделки ОПЕК+ и последующим за ним падением нефтяных котировок ниже 35 долларов за баррель, рынок акций открылся в минусе — индекс Мосбиржи терял 7,5%, индекс РТС — 12,6%. Хуже всех торговались акции "Роснефти", они просели на 14%, бумаги "Лукойла" — на 13,4%, "Газпрома" – на 9,9%.

Рубль проводил торги около четырехлетних минимумов. С утра доллар подскакивал до 72,99 рубля — максимума с марта 2016 года, евро — до 85 рублей, максимума с февраля 2016 года.

ВСЕ ПЛОХО, НО НЕНАДОЛГО

Прогнозировать в условиях повышенной волатильности крайне сложно, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его словам, сейчас рынок реагирует на существенное изменение ситуации, в которой ценовая война на рынке нефти наложилась на коронавирусный кризис.

"Вероятно, что низкие цены на нефть продержатся достаточно долго, но это, в большей степени, неприятное событие для американской сланцевой индустрии, где у многих компаний отрицательный финансовый поток. Бумаги многих сланцевых компаний потеряли 30% и более", — отмечает эксперт.

Тем не менее, инвесторы распродают российские активы, добавляет он, но данная ситуация в долгосрочном плане является возможностью для совершения инвестиционных покупок. Потенциал падения отечественных индексов не столь высокий из-за сохраняющейся недооцененности, поэтому можно допустить просадку индекса Мосбиржи до 2300 пунктов, для многих это будет прекрасной возможностью для формирования стратегического портфеля. После паники можно ждать стабилизации и возвращения покупателей. Сами панические распродажи долго не длятся. Соответственно, уже в течение нескольких дней рынок будет готов развернуться вверх, объясняет эксперт.

"Сильный удар на российском рынке испытывает нефтегазовый сектор, поэтому он является наиболее интересным для отслеживания уровней входа", — считает Кочетков.

ЦБ ПОДДЕРЖИТ РУБЛЬ

Курс рубля, безусловно, пострадал из-за резкого изменения ситуации, считает Кочетков. Однако ЦБ РФ и Минфин в рамках бюджетного правила начинают продажу валюты, что должно успокоить панику инвесторов. Международные резервы РФ существенно выше суммы внешних обязательств. Поэтому, даже в случае ухода всех инвесторов с рынка ОФЗ у ЦБ РФ есть достаточно средств для компенсации данного потока, уверен эксперт.

ЦБ РФ вынул из рукава первые козыри в борьбе с паникой на рынках

"Пока сложно говорить о каких-либо значениях, но с высокой вероятностью в ближайшее время рубль будет торговаться в диапазоне 70,0-75,0 за доллар", — добавляет он.

Справедливый курс, сформированный на основе сравнения макроэкономических трендов, находится существенно ниже, на отметках вблизи 50 рублей за доллар, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Однако постоянные внутренние шоки создают текущий, опережающий фундаментальные предпосылки темп снижения курса рубля. Пока на рынке не изменился снижающийся тренд, краткосрочный прогноз по рублю негативный, цель в рамках 75-80 рублей за доллар. Однако риски для продавцов российской валюты, возможно, значительно возрастут во втором квартале.

"При условии продолжении паники и падения нефти, граждане смогут увидеть в обменниках курс доллара по 85-90 рублей. Однако при текущих обстоятельствах это потолок девальвации, никаких 150 рублей за доллар мы не увидим", — отмечает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.

При достижении психологического уровня в 90-100 рублей за доллар, ЦБ скорее всего поднимет ключевую ставку, как это было в 2014 году, считает эксперт. Тогда последовало стремительное укрепление рубля.

"Есть шанс, что эта история повторится вновь", — добавляет эксперт.

НЕФТЬ ЗАВИСЛА В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

"Сейчас по нефти возможен так называемый "отскок дохлой кошки" — при чрезмерном падении актива закономерно увидеть некоторый коррекционный отскок", — считает Веревкин. В краткосрочной перспективе нефть сможет поддержать рост мировых фондовых рынков. Однако в долгосрочной перспективе "черное золото" может торговаться и на уровне 20-25 долларов за баррель.

"Спрос на нефть со стороны Китая может возобновиться только после полной ликвидации угрозы распространения вируса и возвращения производственных мощностей на прежний уровень. До этого момента ценовой демпинг и наращивание производства Саудовской Аравией будет оказывать чрезвычайное давление на котировки нефти", — уверен эксперт.

Иначе считает Осин. По его словам, целевой уровень цен на нефть на конец года с учетом данных спроса-предложения на январь 2020 года — не ниже $60 с вероятностью более 60%. Регулирование оказывает воздействие на рынок нефти, но баланс является более устойчивым индикатором, считает эксперт.