МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются на 3% после сообщений о том, что саудовская Saudi Aramco и эмиратская ADNOC готовы нарастить производственные мощности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,77% — до 36,19 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,88% — до 33,37 доллара за баррель. Ранее снижение котировок достигало 3,5%.

Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.

"Коронавирус продолжает распространяться по миру, и нет сомнений в том, что его распространение в странах с крупной экономикой, как США, продолжит сдерживать нефтяной спрос", — цитирует агентство Рейтер аналитика IHS Markets Виктора Шума (Victor Shum).

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек. Вирус распространился в 114 странах мира, другие крупные вспышки находятся в Южной Корее, Японии, Италии и Иране, растет число случаев заражения в Европе и США. Распространение коронавируса в мире ведет к карантинным мерам, которые представляют риски роста экономики, что может отразиться на спросе на нефть.