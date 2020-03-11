МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к основным инвалютам и теряет порядка 0,5 рубля к доллару и около 1 рубля к евро на фоне падения нефти марки Brent более чем на 4%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск среды рос на 0,44 рубля — до 71,84 рубля, курс евро — на 95 копеек, до 81,45 рубля.

Доллар уже подскакивал до 71,95 рубля, евро – до 81,61 рубля на снижении нефти более чем на 4%. До этого рубль терял порядка 15-20 копеек к доллару и около 60 копеек к евро.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает 4,14% — до 35,68 доллара за баррель.