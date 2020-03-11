МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вновь находится под давлением и обновил минимумы дня, упав на 1,7% вслед за нефтью марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.14 мск снижался на 1,32%, до 2465,83 пункта, индекс РТС – на 1,11%, до 1082,08 пункта.

После падения нефти марки Brent на 4% индекс Мосбиржи снижался на 1,7% — до 2457,36 пункта, индекс РТС – также на 1,7% — до 1076,54 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,9% — до 35,79 доллара за баррель и уже опускался на 4,4% — до 35,59 доллара за баррель.