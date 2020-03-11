МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Финальные дивиденды "Лукойла" за 2019 год составят 542 рубля на обыкновенную акцию, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе телефонной конференции.

"На основании отчетности за прошлый год расчетный размер дивидендов составляет 542 рубля на акцию. Это в два с лишним раза выше дивидендов по итогам 2018 года", — сказал Алекперов.

По итогам 2018 года "Лукойл" выплатил дивиденды в размере 250 рублей на обыкновенную акцию.

Также "Лукойл" сможет проводить программу обратного выкупа акций (buy back) за счет заемных средств, что позволит компании не уменьшать дивиденды, добавил первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын.

"В условиях текущей конъюнктуры мы приняли решение о возможности реализации обратного выкупа за счет заемных средств, что позволит не уменьшать дивиденды", — сказал он.

В октябре "Лукойл" объявил новую программу buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 миллиона обыкновенных акций компании, или 5,1% ее уставного капитала по цене закрытия 82,74 доллара за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже. Как сообщал ранее глава компании Вагит Алекперов, компания не планирует досрочно завершать новую программу buy back.

В сентябре 2018 года "Лукойл" начал программу обратного выкупа своих акций на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов сроком до 30 декабря 2022 года. Приобретаемые акции планировалось погашать. Программа досрочно завершилась в августе 2019 года: Lukoil Securities Limited выкупила в итоге 4,96% акций компании.