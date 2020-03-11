МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Доллар пытается закрепиться на "круглом" уровне 72 рубля на фоне дешевеющей нефти и уже поднимался в среду выше него, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 56 копеек, до 71,96 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до уровня 81,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар уже поднимался до 72,04 рубля.

Цена на нефть марки Brent снижается на 3%, до 36,11 доллара за баррель.