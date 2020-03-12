МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга обвалился к доллару и евро, американская валюта подскочила выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне объявленной пандемии коронавируса и общего негатива на мировых рынках, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск четверга рос на 96 копеек – до 73,91 рубля (уже подскакивал до 74,11 рубля), курс евро — на 1,27 рубля, до 83,41 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,14% — до 34,31 доллара за баррель.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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