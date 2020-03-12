МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть в четверг днем достигает 5,5% на новостях вокруг коронавируса и связанных с ним опасениями за мировую экономику и спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,56%, до 33,83 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 5,43%, до 31,2 доллара за баррель.

Давление на настроения мировых инвесторов в четверг оказывает объявление ВОЗ о пандемии коронавируса. Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил о запрете въезда в страну из Европы, который вступит в силу 13 марта и будет длиться 30 дней.

Кроме того, давление на цены на нефть продолжает оказывать ситуация, сложившаяся вокруг ОПЕК и ОПЕК+. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

"Без ОПЕК+ мировой рынок нефти лишился своего регулятора, и теперь только рыночные механизмы могут диктовать баланс между спросом и предложением", — сказал агентству Рейтер руководитель исследований по разведке и добыче компании Rystad Energy Эспен Эрлингсен (Espen Erlingsen). По оценкам экспертов, стоимость нефти должна будет упасть до отметок в районе 20 долларов за баррель для достижения равновесия.