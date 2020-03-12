МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс рубля обвалился к доллару и евро, теряя более 2 рублей к обеим инвалютам, доллар протестировал отметку в 75 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск четверга рос на 2,1 рубля — до 75,05 рубля (уже поднимался до 75,07 рубля), курс евро — на 2,22 рубля, до 84,38 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 7,1% — до 33,24 доллара за баррель.

Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля и распродажах на рынке акций >>