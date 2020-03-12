МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усилил падение к основным валютам после обвала нефти на 7%, доллар зафиксировался выше 75 рублей, евро — в районе 84,3-84,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.44 мск четверга рос на 2,15 рубля — до 75,1 рубля, курс евро — на 2,14 рубля, до 84,3 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 6,59% — до 33,43 доллара за баррель (уже опускался до 33,13 доллара).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. После этой новости мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.

ПАНДЕМИЯ ОБРУШИЛА РУБЛЬ

С начала торгов российская валюта оказалась под действием бегства инвесторов из рисковых активов и падения стоимости нефти в район 34 долларов за баррель.

На этом фоне доллар довольно быстро преодолел отметку в 74 рубля — максимума с марта 2016 года — и направился в сторону 75 рублей. Однако в ходе торгов нефть приблизилась к 33 долларам за баррель, что толкнуло доллар выше 75 рублей впервые с февраля 2016 года.

Европейская валюта также значительно подорожала в ходе торгов – до 84,74 рубля, но осталась несколько ниже максимума в 85 рублей, которого она достигала 10 марта.

"Ситуация на внешних рынках значительно ухудшилась. Падение мировых фондовых рынков принимает устойчивый характер", — отмечает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

"Рынок ОФЗ, начинавший среду достаточно неплохо, к концу дня на фоне падающей нефти и дешевеющего рубля не только растерял весь свой утренний рост, но и переписал локальные минимумы. Сейчас ценовые уровни по бумагам соответствуют началу четвертого квартала прошлого года. Отметим возросшую корреляцию динамики долгового рынка через валютный курс с ценами на нефть", — говорит руководитель аналитического отдела ГК "Финам" Алексей Ковалев.

Новостной фон, касающийся распространения коронавируса, пока лишь ухудшается с каждым днем, и в подобных условиях рублю ничего не остается, кроме как продолжать отступление даже при поддержке валютных продаж Банка России, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"При этом пока совершенно не ясно, когда и при каких условиях внешний фон может хотя бы немного улучшиться, поэтому для ЦБ сейчас нет смысла тратить валютные резервы в больших количествах для поддержки рубля в условиях глобального негатива на внешних рынках. В случае дальнейшего обесценения рубля наиболее эффективным противодействием этому останется повышение ключевой ставки ЦБ", — считает Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

Вероятность повышения курса евро до 85 рублей в настоящее время можно оценить как весьма высокую, отмечает Кравченко ИК "Велес Капитал".

Сегодня в 15.45 мск станут известны итоги заседание Европейского центрального банка, на котором от регулятора ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов и анонса дополнительных мер по поддержанию ликвидности, отмечают Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова из Нордеа-банка.

"Это решение может стать локальным поводом для ослабления евро и снижения давления на рубль в паре с европейской валютой. Устойчивая стабилизация рубля возможна лишь при появлении признаков замедления распространения эпидемии, что вряд ли возможно на горизонте марта", — добавляют они.