МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются на 5-6% на рисках вокруг распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 6,31%, до 33,53 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 4,88%, до 31,37 доллара за баррель.

Аппетит инвесторов к риску резко ослаб после того, как американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта на 30 дней запретят въезд в страну из Европы, кроме Великобритании, так как Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

Трейдеры также продолжают оценивать возможность переизбытка сырья на нефтяном рынке после распада сделки ОПЕК+. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти.

"Если кризис продлится еще два или три месяца, многие компании, обанкротятся…", — отметил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также отметил, что в зоне наибольшего риска находятся компании энергетического сектора США, которые переживают ценовую войну.