МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг обвалился, почти повторив провал вторника, ставший максимальным за много лет, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 8,28% — до 2286,40 пункта, индекс РТС — на 11,03%, до 1280,58 пункта. В течение дня индексы падали, соответственно, до 2277,58 пункта – минимума с декабря 2018 года, РТС – до 953,64 пункта – минимума с сентября 2016 года.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов "кровавого" вторника упал на 8,11%, индекс РТС – на 13,02%.