МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в понедельник вечером — тенденция распродаж на мировых рынках добралась и до этого "защитного" рынка, поскольку резкое падение бирж вызывает дефицит ликвидности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,67%, или на 9,65 доллара, до 1506,82 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — на 10,91%, до 12,92 доллара за унцию.

При этом ранее в ходе торгов золото дешевело почти на 5%, серебро — на 18%. Палладий тем временем дешевеет на 8,5%, а платина — на 10,4%.

Мировые фондовые рынки сегодня в очередной раз обрушились на опасениях вокруг коронавируса. Биржи Азии закрылись снижением в пределах 10%, падение на европейских биржах составляет более 6%, на американских — 7-8%. Инвесторы полагают, что распространение коронавируса нанесет ущерб мировой экономике, с которым не смогут справиться мировые центробанки.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках внепланового заседания приняла решение о дополнительном ослаблении монетарной политики. Так, теперь её ключевая ставка составляет 0-0,25% годовых. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, сегодня ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях распространения коронавируса.

"Это продолжительная охота за наличными для поддержания ликвидности. Все продается, участники торгов сдаются… а когда все хотят выйти, начинается массовая распродажа, особенно на таких неликвидных рынках, как металлы платиновой группы", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич, чье мнение приводит агентство Рейтер.