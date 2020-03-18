МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду показывают коррекционный рост после достижения новых минимумов накануне на фоне новой волны паники из-за влияния коронавируса на спрос.

По состоянию на 8.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01% — до 29,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 27,37 доллара за баррель.

Во вторник в ходе торгов нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года.

Поддержку ценам на нефть также оказали последние данные API о запасах сырья в США. По данным API, запасы сырья на прошлой неделе упали на 4,2 миллиона баррелей после роста неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,2 миллиона баррелей.

Однако рынок по-прежнему остается волатильным, поскольку страхи вокруг коронавируса и его влияния на мировую экономику продолжают сдерживать нефтяные цены.

"Перспектива спроса сегодня выглядит еще более мрачной", — отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.